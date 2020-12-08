 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортМогли выпасть и лучшие соперники: Маркевич отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022

Могли выпасть и лучшие соперники: Маркевич отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022


фото: fcdnipro.com
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич заявил, что сборной Украины выпала непростая группа в отборе на чемпионат мира 2022 года

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Маркевич убежден, что Украине удастся выйти из группы со второго места и бороться за место на ЧМ-2022 в плей-офф квалификации.

"Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина - непростая команда, Финляндия - тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если будет спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле - задача не из простых. Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция - явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально", - сказал Мирон Маркевич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать