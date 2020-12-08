Могли выпасть и лучшие соперники: Маркевич отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
Маркевич убежден, что Украине удастся выйти из группы со второго места и бороться за место на ЧМ-2022 в плей-офф квалификации.
"Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина - непростая команда, Финляндия - тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если будет спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле - задача не из простых. Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция - явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально", - сказал Мирон Маркевич.
- 7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
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