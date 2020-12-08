"Динамо" - "Ференцварош": Где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

8 декабря, 2020, 07:15

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 5-м туре "Динамо" проиграло 3:0 в Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3:0)

После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия)

Будапешт, стадион "Групама Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян.

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