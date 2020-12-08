.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Ференцварош": Где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

"Динамо" - "Ференцварош": Где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 5-м туре "Динамо" проиграло 3:0 в Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3:0)

После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия)

Будапешт, стадион "Групама Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 декабря, 2020 вторник

7 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать