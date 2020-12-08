Хабиб назвал самый сложный бой в карьере

8 декабря, 2020, 19:52

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его самый сложный бой в карьере был против Конора Макгрегора

Об этом сообщает talkSPORT.

По словам Хабиба, бой против Макгрегора был тяжелым в эмоциональном плане, но россиянин справился и победил ирландца.

"Я думаю, было бы неправильно выделить кого-то одного. Самый сложный - это тот, с кем я дрался в октябре 2018-го (против Конора Макгрегора, - ред.). Это противостояние было скорее трудным эмоционально, чем физически. Также сложный бой был с Глейсоном Тибау в 2012 году. было очень сложно эмоционально драться с Дастином Порье, потому что мой отец был в углу. Я осознавал ответственность. Поединок проходил в Абу-Даби, и практически весь стадион болел за меня", - сказал спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджи на UFC 254. 31-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру

19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.

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