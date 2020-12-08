ЧМ-2022: определено расписание матчей сборной Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УЕФА.
В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.
Первый матч квалификации команда Андрея Шевченко проведет на выезде против Франции 24 марта 2021-го. Во втором туре Украина примет Финляндию, встреча состоится 28 марта.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022:
24.03.2021 Франция - Украина
28.03.2021 Украина - Финляндия
31.03.2021 Украина - Казахстан
01.09.2021 Казахстан - Украина
04.09.2021 Украина - Франция
09.10.2021 Финляндия - Украина
12.10.2021 Украина - Босния и Герцеговина
16.11.2021 Босния и Герцеговина - Украина
- 7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
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