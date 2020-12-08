ЧМ-2022: определено расписание матчей сборной Украины

8 декабря, 2020, 22:32

24 марта сборная Украины сыграет против Франции в 1-м туре квалификационного раунда чемпионата мира - 2022

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УЕФА.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.

Первый матч квалификации команда Андрея Шевченко проведет на выезде против Франции 24 марта 2021-го. Во втором туре Украина примет Финляндию, встреча состоится 28 марта.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022:

24.03.2021 Франция - Украина

28.03.2021 Украина - Финляндия

31.03.2021 Украина - Казахстан

01.09.2021 Казахстан - Украина

04.09.2021 Украина - Франция

09.10.2021 Финляндия - Украина

12.10.2021 Украина - Босния и Герцеговина

16.11.2021 Босния и Герцеговина - Украина

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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