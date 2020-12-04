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Espreso.tvОбществоРазумков: Действие закона об особом статусе Донбасса могут продлить еще на год

Разумков: Действие закона об особом статусе Донбасса могут продлить еще на год

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения в этот закон, которые заключались в том, что менялся только год. Скорее всего (год действия в законе об особом статусе Донбасса, - ред.) будет изменен на 2021-й", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что другие изменения в этом году маловероятны.

"Любые другие изменения, я думаю, что маловероятны, так как пройти этот вопрос надо будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - отметил Разумков .

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