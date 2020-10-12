Службу безопасности Украины призывают возбудить дело против нардепа Деркача

12 октября, 2020, 21:49

Украинская власть игнорирует неоднократные четкие и публичные сигналы от американских партнеров об откровенно пророссийской деятельности народного депутата Андрея Деркача

Об этом шла речь во время пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

Поэтому ветераны российско-украинской войны и разведывательной среды, а также представители международного волонтерского сообщества "InformNapalm" подписали обращение к Председателю СБУ с требованием возбудить уголовное производство против Андрея Деркача за его деятельность в интересах страны-агрессора.

По словам участника русско-украинской войны, общественного деятеля Александра Погребиского, США являются ключевым стратегическим партнером Украины. Одной из важных сфер сотрудничества является взаимодействие разведывательных органов. "Во времена прошлой власти, во времена Петра Порошенко доверие между разведывательным сообществом США и Украины вышло на беспрецедентный уровень. Это сотрудничество позволяло Украине получать жизненно важную информацию, позволявшую переигрывать Кремль, порой быть на несколько шагов впереди в войне с РФ", - отмечает Погребиский.

"В течение нескольких месяцев из США идут однозначные сигналы относительно Андрея Деркача. США его обоснованно, на основании многочисленных разведывательных данных называют агентом российских спецслужб и обвиняют в деятельности против США и Украины. Министерство финансов США ввело санкции против него. Это означает, что в Вашингтоне есть неоспоримые доказательства работы Деркача на российские спецслужбы. Нет сомнений, что ранее Банковая по линии разведки неоднократно получала непубличные сигналы о деятельности Деркача, но игнорировала и продолжает их игнорировать", - отмечает Погребиский.

Михаил Макарук, представитель международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сообщил, что киберактивисты получили немало доказательств тесного сотрудничества Деркача с российскими олигархами, а также агентами влияния из среды РПЦ.

"Деркач, в частности, очень активно дружит с русскими олигархами, начиная с отчины его отца, он активно сотрудничал на ниве развала украинской алюминиевой отрасли, а именно, он помогал освобождать директора Николаевского глиноземного завода, который впоследствии был выкуплен корпорацией "Русал", принадлежащей знаменитому одиозному олигарху Дерипаске. Впоследствии это предприятие было просто уничтожено. Таким образом Украина лишилась алюминиевой отрасли в целом", - говорит Макарук. Он также сообщил, что на избирательном округе, который много лет контролирует Андрей Деркач, полулегально работает гравийный карьер, отправляющий сырье в Россию.

Начальник управления центрального аппарата СБУ в 2015-2020 годах, полковник Алексей Пальваль отметил, что и ситуация вокруг срыва спецоперации по "вагнеровцам", и потакание деятельности Деркача представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"На пресс-конференции в мае Зеленский ссылался на так называемые пленки Деркача как на источник достоверной информации. Но почему-то до сих пор общество не имеет никакой информации по этому поводу", - подчеркнул полковник Пальваль.

Он отметил, что СБУ находит ресурсы и возможности преследовать волонтеров, участников войны против страны-агрессора, лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко. Однако не имеет политической воли расследовать деятельность Андрея Деркача, которого в США назвали российским агентом.

"И это также нельзя оставлять без внимания и нельзя молчать об этом, потому что мы все - патриоты нашей страны, мы воюем за эту страну, это наша земля. Поэтому мы считаем нужным этот вопрос ставить в настоящее время и в дальнейшем для того, чтобы он не оставался в тени. Почему не расследуют такие факты, которые нарушают национальную безопасность, а занимаются другим? Это также очень серьезный вопрос, и в Украине он должен быть номер один", - убежден полковник Пальваль.

"Учитывая то, что сейчас так бойко власть открывает дела на участников войны, волонтеров, активно проукраинскую часть населения. Очень активно открываются дела на пятого Президента Украины Порошенко. Мы требуем от СБУ таким же путем двигаться в направлении исследования и расследования враждебной, по нашему мнению, деятельности, подрывающей наши отношения с США. Мы требуем от СБУ провести расследование и доложить обществу, в отношении незаконной деятельности Деркача и, возможно, тех персон, которые помогают Деркачу разрушать наши стратегические союзнические отношения, во время войны, которая до сих пор продолжается", - отметил Александр Погребиский.