"Пленки Порошенко-Байдена": США ввели санкции против нардепа Украины Андрея Деркача

10 сентября, 2020, 19:42

Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на пресс-службу министерства.

Деркач внесен в список Управления по контролю за иностранными активами, которое помещает физических и юридических лиц с целью национальной безопасности.

Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь бизнес с ними.

Отмечается, что санкции против Деркача введены за попытки повлиять на президентские выборы в США.

"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.