"Пленки Порошенко-Байдена": США ввели санкции против нардепа Украины Андрея Деркача
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на пресс-службу министерства.
Деркач внесен в список Управления по контролю за иностранными активами, которое помещает физических и юридических лиц с целью национальной безопасности.
Отмечается, что санкции против Деркача введены за попытки повлиять на президентские выборы в США.
"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.
- Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.
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