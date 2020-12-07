Определился украинский клуб, где продолжит карьеру Милевский

7 декабря, 2020, 14:41

Украинский форвард Артем Милевский станет футболистом львовского "Руха"

Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, президент "Руха" Григорий Козловский несколько лет назад договорился с Милевским, что нападающий завершит карьеру именно в его клубе. Форвард планирует придерживаться своего слова и перейти в "Рух".

В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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