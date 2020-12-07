Определился украинский клуб, где продолжит карьеру Милевский
Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".
По информации источника, президент "Руха" Григорий Козловский несколько лет назад договорился с Милевским, что нападающий завершит карьеру именно в его клубе. Форвард планирует придерживаться своего слова и перейти в "Рух".
В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года.
35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
- 22 октября стало известно, что к Артему Милевскому есть интерес со Кипра и Азии.
- 29 октября сообщалось, что двое украинских футбольных клубов претендуют на Милевского .
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