Американский боксер Мейвезер рассказал, когда вернется на ринг
16 ноября, 2020, 18:27
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал о планах вернуться на ринг
Об этом сообщает Bangkok Post .
По информации источника, бой Флойда Мейвезера запланирован на 28 февраля. Соперник пока не найден.
"Я вернусь в 2021 году. Я и моя команда собираемся сделать что-то грандиозное в Токио", - рассказал американец.
Флойд Мейвезер последний официальный поединок провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде.
- 20 июля сообщалось, что Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг ради выставочного боя с японцем Такаши Учиямой.
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