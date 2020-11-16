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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Мейвезер рассказал, когда вернется на ринг

Американский боксер Мейвезер рассказал, когда вернется на ринг


фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал о планах вернуться на ринг

Об этом сообщает Bangkok Post .

По информации источника, бой Флойда Мейвезера запланирован на 28 февраля. Соперник пока не найден.

"Я вернусь в 2021 году. Я и моя команда собираемся сделать что-то грандиозное в Токио", - рассказал американец.

Флойд Мейвезер последний официальный поединок провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде.

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