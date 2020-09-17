Американский боксер Мейвезер проведет бой с популярным блоггером

17 сентября, 2020, 14:15

Легендарный боксер Флойд Мейвезер договорился о поединке с американским шоуменом Логаном Полом

Об этом сообщает DramaAlert в Instagram.

Выставочный бой между 43-летним бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях и 25-летним пранкером состоится до конца 2020 года.

Логан Пол занимался любительским боксом, а также ранее уже участвовал в выставочном поединке.

Флойд Мейвезер последний официальный поединок провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде.

20 июля сообщалось, что Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг ради выставочного боя с японцем Такаши Учияма.

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