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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Мейвезер проведет бой с популярным блоггером

Американский боксер Мейвезер проведет бой с популярным блоггером


фото: Getty Images
Легендарный боксер Флойд Мейвезер договорился о поединке с американским шоуменом Логаном Полом

Об этом сообщает DramaAlert в Instagram.

Выставочный бой между 43-летним бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях и 25-летним пранкером состоится до конца 2020 года.

Логан Пол занимался любительским боксом, а также ранее уже участвовал в выставочном поединке.

Флойд Мейвезер последний официальный поединок провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floyd Mayweather vs Logan Paul #DramaAlert #FloyMayweather #LoganPaul

Публикация от DramaAlert (@dramaalert)

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