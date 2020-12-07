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Espreso.tvСпортЛуческу: Пирло назвал динамовца, которого переманил бы в "Ювентус"

Луческу: Пирло назвал динамовца, которого переманил бы в "Ювентус"


фото: Getty Images
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло признался, что хотел бы переманить из "Динамо" Мирча Луческу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал программы "Великий футбол".

Пирло пошутил, что он бы пригласил Луческу на должность своего помощника.

"Луческу. А если говорить об игроках, то все они молоды, хотя и выступают за свою национальную сборную. Особенно выделяется молодая линия защиты. Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в помощники, только так ", - сказал итальянец.

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