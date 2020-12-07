7 декабря, 2020, 14:14

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло признался, что хотел бы переманить из "Динамо" Мирча Луческу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал программы "Великий футбол".

Пирло пошутил, что он бы пригласил Луческу на должность своего помощника.

"Луческу. А если говорить об игроках, то все они молоды, хотя и выступают за свою национальную сборную. Особенно выделяется молодая линия защиты. Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в помощники, только так ", - сказал итальянец.

2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян

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