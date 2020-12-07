Кривой Рог - вотчина олигарха Рината Ахметова, - Чорновол

7 декабря, 2020, 18:17

Для олигарха Рината Ахметова безразлично, кто победит на выборах мэра Кривого Рога: кандидат от ОПЗЖ, или от партии "Слуга народа". Кривой Рог - вотчина Ахметова, оба кандидата приближенные к олигарху

Об этом заявила народный депутат VIII созыва, активистка Татьяна Чорновол в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на телеканале "Еспресо".

"Для Ахметова фактически безразлично, кто побеждает. Поскольку что один кандидат, что другой - приближенные к Ахметову. И это понятно, потому что Кривой Рог - это некая вотчина, в принципе, Ахметова. Опять же, мы не забываем, что Вилкул также чрезвычайно близок к Ахметову и возглавлял его список на последних парламентских выборах. То есть тот самый список, по которому шли люди Ахметова. Поэтому для Ахметова очень важно сохранить власть. Он пошел, как мы видим, самым легким путем, когда практически все кандидаты были от Ахметова", - сказала Чорновол.

Активистка добавила: "Другое дело, что для Зеленского результат уже не настолько, скажем так, очевиден. Ему важна победа именно того кандидата от Ахметова, который шел под брендом "Слуги народа", потому что Кривой Рог - это, все же, родной город Зеленского. Опять же, мы можем обратить внимание, насколько Зеленский помогал кандидату от своей политсилы на выборах. Мы помним эти вот посты о приезде Зеленского к семье - это же все рекламная кампания. Это, фактически, может говорить о том, что Зеленский активно работал в рекламной кампании кандидата".

Татьяна Чорновиол также отметила, что если на последних парламентских выборах кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" проходили без всякой агитации, то на этих выборах все иначе: "На этих выборах местных Зеленский уже активно помогал кандидатам в тех местах, где ему важна была победа. А особенно ему важна победа, конечно же, в своем родном городе Кривом Роге".