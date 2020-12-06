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Espreso.tvОбществоВыборы мэра Кривого Рога: обнародованы результаты экзит-пола

Выборы мэра Кривого Рога: обнародованы результаты экзит-пола


фото: Укрінформ
По данным экзит-пола, во втором туре выборов городского главы Кривого Рога Дмитрий Шевчик побеждает Константина Павлова

Об этом сообщает "Украина 24".

По результатам экзит-пола, сделанного по заказу фонда "Украинская политика", Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" набирает 51,7%, Константин Павлов от ОПЗЖ получает 47,2%.

25 октября за Юрия Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Шевчик - 45213 (25,94%), Павлов - был на третьем месте и набрал 15941 голос (9,15 %). 

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