Выборы мэра Кривого Рога: обнародованы результаты экзит-пола

6 декабря, 2020, 20:30

По данным экзит-пола, во втором туре выборов городского главы Кривого Рога Дмитрий Шевчик побеждает Константина Павлова

Об этом сообщает "Украина 24".

По результатам экзит-пола, сделанного по заказу фонда "Украинская политика", Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" набирает 51,7%, Константин Павлов от ОПЗЖ получает 47,2%.

25 октября за Юрия Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Шевчик - 45213 (25,94%), Павлов - был на третьем месте и набрал 15941 голос (9,15 %).

В Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря 2020 года, состоялось повторное голосование на выборах городского главы.

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