На выборах в Кривом Роге проголосовали 34,6% избирателей, - ОПОРА

6 декабря, 2020, 21:38

Во втором туре выборов городского главы Кривого Рога явка по состоянию на 20:00 составила 34,6%

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По состоянию на 20:00 явка во время повторного голосования в Кривом Роге составила 34,6% (погрешность - 1,40%).

В ОПОРЕ для сравнения напомнили, что явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах достигла 29,23%.

По данным экзит-пола фонда "Украинская политика", во втором туре выборов городского главы Кривого Рога Дмитрий Шевчик побеждает Константина Павлова.

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