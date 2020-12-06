Зеленский в День ВСУ посетил военных на передовой. ФОТО
6 декабря, 2020, 18:28
Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая в День ВСУ посетил военных в зоне ООС в Донецкой области
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Он почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов. Также президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды.
"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - сказал Зеленский.
- Напомним, 6 декабря Владимир Зеленский заявил, что государственное финансирование обороны не сократится ни на гривну, а Вооруженные Силы Украины получают новое и модернизированное оружие и технику.
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