Зеленский в День ВСУ посетил военных на передовой. ФОТО

6 декабря, 2020, 18:28

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Он почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов. Также президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - сказал Зеленский.

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