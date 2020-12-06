5 декабря на фронте: россияне задействовали противотанковые ракетные комплексы

6 декабря, 2020, 07:21

За прошедшие сутки, 5 декабря 2020 года, со стороны войск России было зафиксировано 6 фактов нарушения режима прекращения огня на Донбассе вблизи 5 украинских населенных пунктов. Обстрелы велись из 6 видов вооружения

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 6 декабря, передает Еспресо.TV.

Россияне и их наемники нарушали перемирие поблизости

Шумов,

Водяного,

Авдеевки,

Южного,

Марьинки.



"В сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. У Водяного применил противотанковые ракетные комплексы. Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии применил и снайперское оружие", - приводит подробности пресс-служба ООС.

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Как отмечается, огнем украинские воины остановили дерзкие действия российских снайперов.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - утверждает пресс-служба ООС.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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