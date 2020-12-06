До 8 декабря Пашинян должен уйти в отставку, - оппозиция

6 декабря, 2020, 08:00

Оппозиция дала премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря 2020 года, чтобы уйти в отставку. Оппозиционеры утверждают, что гарантируют Пашиняну физическую безопасность

В центре столицы Армении Ереване в субботу, 5 декабря, состоялась крупнейшая акция протеста против подписанного с Азербайджаном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Участники митинга также требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

В митинге приняли участие около десяти тысяч человек.

Участники акции протеста собрались в центре столицы на площади Свободы. Они скандировали лозунги: "Никол, ты предатель", "Армения без Никола" и "Никол, уходи". После митинга протестующие направились к дому Пашиняна. Как заявил один из представителей оппозиции, "мы идем маршем к правительственным дачам, чтобы лично передать Пашиняну наше требование его отставки".

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Во время митинга у дома Пашиняна представитель оппозиции заявил, что у Пашиняна есть время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку.

"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", - сказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге возле дома Пашиняна.

По его словам, оппозиция дает Пашиняну гарантии физической безопасности.

"Никол, это твои последние часы в правительственной даче", - отметил Сагателян.

Ранее на этой неделе по итогам заседания совета 17 оппозиционных армянский партий была достигнута договоренность выдвинуть на должность премьера временного переходного правительства Вазгена Манукяна, который был первым премьер-министром Армении в 1990-1991 годах. Во времена первой войны в Нагорном Карабахе он исполнял обязанности министра обороны Армении.

В свою очередь утром 5 декабря Никол Пашинян выступил с обращением, в котором отверг все обвинения в дипломатическом провале в вопросе карабахского урегулирования. Требования своей отставки со стороны оппозиции он оставил без ответа. По словам Пашиняна, сейчас главным приоритетом правительства является возвращение военнопленных и тел погибших.

При этом Пашинян считает себя "ответственным номер один" за сложившуюся ситуацию.

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