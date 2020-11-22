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Espreso.tvОбществоЗеленский говорит не слушать "старых политиков", а сам раздает ключевые должности людям Януковича и Медведчука, - Стерненко

Зеленский говорит не слушать "старых политиков", а сам раздает ключевые должности людям Януковича и Медведчука, - Стерненко

Общественный активист, экс-глава ячейки "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко подробно проанализировал обращение президента Владимира Зеленского по случаю Дня Достоинства и Свободы (21 ноября)

Об этом со ссылкой на видеоблог Стерненко рассказывает Еспресо.TV.

"Это одно из наиболее циничных поздравлений, которые я когда-либо видел, ведь сам Зеленский делает как раз все то, против чего выходил Майдан", - отмечает он в описании к своему видео.

В частности, Стерненко обращает внимание на кадровую политику действующего главы украинского государства.

В праздничном обращении Зеленский, напомним, заявил:

"Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам.

Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной ".

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"О креслах давайте и поговорим. Потому что Зеленский своей рукой подписал указ, которым назначил заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова, который работал в МВД, когда был Майдан, занимался преследованием майдановцев, фабриковал им уголовные производства и рассказывал, что они сами себя постреляли" , - отмечает Стерненко.

В открытом доступе, действительно, есть кадры, как Татаров говорит следующее:

"Некоторые из погибших имеют ранения в затылочную часть головы, что дает возможность утверждать, что выстрелы делали где-то рядом - лица, которые были вместе среди митингующих".

В свою очередь Зеленский оправдывал назначения Татарова.

"Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать какой-то старой властью. И там были опытные люди ... Главное чтобы человек был честный", - объяснял свою точку зрения президент.

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Кроме того, как напоминает Стерненко, "Зеленский лично назначил заместителем Ермака Андрея Смирнова, который является дружком Портнова и обслуживает "регионалов" и имеет соответствующие взгляды".

"Сам Портнов, который во время Майдана был заместителем главы Администрации Януковича, свободно ходит в Офис президента и преподает оттуда фотографии", - добавляет Стерненко.

К тому же, по его словам, "человек Зеленского, генпрокурор Венедиктова, назначила себе в заместители человека Медведчука Якубовского".

"Сам Зеленский буквально протащил на должность и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, который был и является, пожалуй, и сейчас фанатом Януковича и был депутатом (Черниговского - ред.) областного совета от Партии регионов", - отмечает Стерненко.

 

  • Напомним, в День Достоинства и Свободы майдановцы привезли Зеленскому, который лечит легкую форму COVID-19 в государственной VIP-больницы "Фофания," шины и куски асфальта .

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