Зеленский говорит не слушать "старых политиков", а сам раздает ключевые должности людям Януковича и Медведчука, - Стерненко
Об этом со ссылкой на видеоблог Стерненко рассказывает Еспресо.TV.
"Это одно из наиболее циничных поздравлений, которые я когда-либо видел, ведь сам Зеленский делает как раз все то, против чего выходил Майдан", - отмечает он в описании к своему видео.
В частности, Стерненко обращает внимание на кадровую политику действующего главы украинского государства.
В праздничном обращении Зеленский, напомним, заявил:
"Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам.
Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной ".
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"О креслах давайте и поговорим. Потому что Зеленский своей рукой подписал указ, которым назначил заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова, который работал в МВД, когда был Майдан, занимался преследованием майдановцев, фабриковал им уголовные производства и рассказывал, что они сами себя постреляли" , - отмечает Стерненко.
В открытом доступе, действительно, есть кадры, как Татаров говорит следующее:
"Некоторые из погибших имеют ранения в затылочную часть головы, что дает возможность утверждать, что выстрелы делали где-то рядом - лица, которые были вместе среди митингующих".
В свою очередь Зеленский оправдывал назначения Татарова.
"Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать какой-то старой властью. И там были опытные люди ... Главное чтобы человек был честный", - объяснял свою точку зрения президент.
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Кроме того, как напоминает Стерненко, "Зеленский лично назначил заместителем Ермака Андрея Смирнова, который является дружком Портнова и обслуживает "регионалов" и имеет соответствующие взгляды".
"Сам Портнов, который во время Майдана был заместителем главы Администрации Януковича, свободно ходит в Офис президента и преподает оттуда фотографии", - добавляет Стерненко.
К тому же, по его словам, "человек Зеленского, генпрокурор Венедиктова, назначила себе в заместители человека Медведчука Якубовского".
"Сам Зеленский буквально протащил на должность и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, который был и является, пожалуй, и сейчас фанатом Януковича и был депутатом (Черниговского - ред.) областного совета от Партии регионов", - отмечает Стерненко.
- Напомним, в День Достоинства и Свободы майдановцы привезли Зеленскому, который лечит легкую форму COVID-19 в государственной VIP-больницы "Фофания," шины и куски асфальта .
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