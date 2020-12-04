Стефанчук переболел коронавирусом
4 декабря, 2020, 13:50
Первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил отрицательный тест на COVID-19 после трех недель болезни
Об этом он сообщил в Facebook.
"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - написал Стефанчук.
"Не легкомысленничайте! Вирус более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - отметил Стефанчук.
- 12 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb