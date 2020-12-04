Стефанчук переболел коронавирусом

4 декабря, 2020, 13:50

Об этом он сообщил в Facebook.

"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - написал Стефанчук.

"Не легкомысленничайте! Вирус более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - отметил Стефанчук.

12 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус.