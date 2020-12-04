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Espreso.tvСпортСтали известны планы "Динамо" на зимнее трансферное окно

Стали известны планы "Динамо" на зимнее трансферное окно


фото: Getty Images
В зимнее трансферное окно киевское "Динамо" купит нового центрального защитника

Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Тренерский штаб "Динамо" убежден, что киевскому клубу нужно усиливать линию обороны. В частности, речь идет о позиции центрального защитника

Сейчас в распоряжении Мирчи Луческу есть шесть центрбеков: 21-летний Денис Попов, 28-летний Артем Шабанов, 18-летний Илья Забарный, 20-летний Александр Сирота и 25-летний Никита Бурда (прим. - травмирован).

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