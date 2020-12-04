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Espreso.tvОбществоРФ не предоставила подтверждений информации о стрельбе на российско-украинской границе, - ГПСУ

РФ не предоставила подтверждений информации о стрельбе на российско-украинской границе, - ГПСУ


фото: rfe
Российские пограничники не смогли предоставить никаких подтверждений информации ФСБ по стрельбе на российско-украинской границе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, в пределах Сумской области, не зафиксировано.

В пресс-службе также отметили, что нет информации, которая подтверждала бы подлинность сообщения российских пограничников.

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"Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона также не предоставила какой-либо информации о нарушителе, который, по их сообщению, погиб, и оружии, которое он мог использовать.

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