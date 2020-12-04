Госпогранслужба проверяет сообщение ФСБ о стрельбе на российско-украинской границе

4 декабря, 2020, 13:23

Государственная пограничная служба Украины проверяет участок границы с Россией, где, по сообщению ФСБ, произошла стрельба

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Интерфакс-Украина.

"Сейчас дополнительно проверяется участок местности, на который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона", - сказал он.

Демченко добавил, что по информации от российских пограничников событие якобы произошло в полночь по московскому времени.

Читайте также: ФСБ заявила о стрельбе и убитом на российско-украинской границе

"Отметим, что пограничные отряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией", - отметил Демченко