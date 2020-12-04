Госпогранслужба проверяет сообщение ФСБ о стрельбе на российско-украинской границе
Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Интерфакс-Украина.
"Сейчас дополнительно проверяется участок местности, на который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона", - сказал он.
Демченко добавил, что по информации от российских пограничников событие якобы произошло в полночь по московскому времени.
Читайте также: ФСБ заявила о стрельбе и убитом на российско-украинской границе
"Отметим, что пограничные отряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией", - отметил Демченко
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb