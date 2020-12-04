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Espreso.tvОбществоФСБ заявила о стрельбе и убитом на российско-украинской границе

ФСБ заявила о стрельбе и убитом на российско-украинской границе


фото: reuters
Федеральная служба безопасности России сообщила, что на границе с Украиной случилась перестрелка

Об этом сообщает Настоящее время.

ФСБ сообщает, что трое вооруженных мужчин пытались проникнуть в Россию с территории Украины. Между ними и пограничниками произошла перестрелка. Одного из неизвестных застрелили.

Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях.

"При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - добавляет ФСБ.

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