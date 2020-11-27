Я готовлюсь дальше спасать страну, - Степанов не намерен уходить в отставку
27 ноября, 2020, 10:04
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизнь наших граждан. Эти слухи определенные народные депутаты определенных политических сил начали распускать, начиная с первого моего дня в должности министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я занимаюсь сейчас, собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год ", - сказал министр.
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