Я готовлюсь дальше спасать страну, - Степанов не намерен уходить в отставку

27 ноября, 2020, 10:04

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизнь наших граждан. Эти слухи определенные народные депутаты определенных политических сил начали распускать, начиная с первого моего дня в должности министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я занимаюсь сейчас, собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год ", - сказал министр.

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