Во время боя с COVID-19 менять некорректно, - Шмыгаль о возможной отставке Степанова
Об этом он заявил в интервью "Корреспондент" .
Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
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"Сейчас в разгаре борьба с коронавируса. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - подчеркнул он.
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- Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку .
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