Во время боя с COVID-19 менять некорректно, - Шмыгаль о возможной отставке Степанова

2 декабря, 2020, 20:17

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока менять министра здравоохранения в разгар пандемии COVID-19 и борьбы с ней некорректно

Об этом он заявил в интервью "Корреспондент" .

Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

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"Сейчас в разгаре борьба с коронавируса. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - подчеркнул он.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку .

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