МВД обжалует решение суда о восстановлении экс-беркутовца Шаповалова в полиции, - Шевченко

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал в Twitter.

По словам Артема Шевченко, МВД и нацполиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркута" Шаповалова.

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"Он не будет служить в рядах полиции - таким там место", - отметил Шевченко.

@MVS_UA и @NPU_GOV_UA обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты «беркут» Виктора Шаповалова. Он НЕ будет служить в рядах полиции - таким там место. - Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 4, 2020