.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМВД обжалует решение суда о восстановлении экс-беркутовца Шаповалова в полиции, - Шевченко

МВД обжалует решение суда о восстановлении экс-беркутовца Шаповалова в полиции, - Шевченко

Министерство внутренних дел и Национальная полиция будут обжаловать решение суда по экс-командиру роты "Беркут" Виктору Шаповалову в суде

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал в Twitter.

По словам Артема Шевченко, МВД и нацполиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркута" Шаповалова.

Читайте также: Шаповалов давал показания, где признавал свою вину в расстреле Майдана, - адвокат о восстановлении экс-беркутовца на работе

"Он не будет служить в рядах полиции - таким там место", - отметил Шевченко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать