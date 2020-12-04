МВД обжалует решение суда о восстановлении экс-беркутовца Шаповалова в полиции, - Шевченко
4 декабря, 2020, 21:11
Министерство внутренних дел и Национальная полиция будут обжаловать решение суда по экс-командиру роты "Беркут" Виктору Шаповалову в суде
Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал в Twitter.
По словам Артема Шевченко, МВД и нацполиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркута" Шаповалова.
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"Он не будет служить в рядах полиции - таким там место", - отметил Шевченко.
@MVS_UA и @NPU_GOV_UA обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты «беркут» Виктора Шаповалова. Он НЕ будет служить в рядах полиции - таким там место.- Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 4, 2020
- Напомним, экс-командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова восстановили в должности в органах.
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