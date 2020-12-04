Шаповалов давал показания, где признавал свою вину в расстреле Майдана, - адвокат о восстановлении экс-беркутовца на работе

4 декабря, 2020, 20:32

Адвокат Павел Дикань заявил, что восстановленный на работе в МВД экс-беркутовец Виктор Шаповалов давал в суде показания, где признавал свою вину в расстреле Майдана

Об этом он заявил в эфире "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Виктор Шаповалов - командир роты "Беркут" из харьковского полка, принимавшего участие в событиях 18 февраля 2014 года. Сам пан Шаповалов в процессе на определенном этапе признал свою вину в совершенных преступлениях. Однако у него поменялся защитник, причем не раз. И сегодня там судебный процесс продолжается, причем он своих слов не опроверг. Однако были показания Шаповалова, где он признавал свою вину", - отметил адвокат.

Дикань отметил, что на решение суда о восстановлении на работе Шаповалова может быть подана апелляция.

"То, что происходит сейчас в Харькове, честно, не могу даже комментировать. Действительно, есть такое решение суда. Оно короткое, не имеет полной мотивировочной части. Мы поняли чем руководствовался суд. На него может быть подана апелляция", - добавил он.

Напомним, экс-командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова восстановили в должности в органах.

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