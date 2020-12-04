Экс-беркутовца Шаповалова, которого обвиняли в расстреле Майдана, восстановили в МВД

4 декабря, 2020, 15:26

Экс-командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова восстановили в должности в органах

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на решение Харьковского окружного админсуда.

Бывший беркутовец судился с МВД и Нацполицией Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира роты батальона милиции в Харьковской области, от которой его освободили в 2015 году.

Суд распорядился взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297 гривен за дни "вынужденного прогула".

Шаповалов находился под арестом с 2015 года. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года.

По данным следствия он отдал преступный приказ, приведший к смерти 3 активистов, а также травмированию 107 человек.

Шаповалов не признавал своей вины в превышении полномочий, но признал свою вину в незаконном обращении с оружием.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи по "закону Савченко".