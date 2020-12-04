Дело Гандзюк: суд продлил аресты подозреваемым Левину и Мангеру

4 декабря, 2020, 22:52

4 декабря Днепровский райсуд Киева продлил арест в СИЗО фигурантам покушения на Екатерину Гандзюк - Алексею Левину и Владиславу Мангеру

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Экс-руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и Алексею Левину (Москаленко) продлили меру пресечения в виде ареста еще на 60 суток.

"Днепровский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемых постановил в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемым Мангеру и Левину отказать. Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Мангера и Левина удовлетворить, продлить меру пресечения Мангеру ... сроком на 60 дней до 1 февраля 2021 года без определения залога. Продлить меру пресечения обвиняемому Левину ... сроком на 60 дней до 1 февраля 2021 года включительно без определения размера залога", - говорится в решении суда.

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Отмечается, что адвокаты в суде заявляли о безосновательности продления меры пресечения, а сам Мангер до сих пор не признает свою вину.

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"Достало сидеть в тюрьме полгода, потому что кому-то это надо, достало слушать откровенную ложь", - заявил подозреваемый Мангер.

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