Дело Гандзюк: фигурант Павловский вышел из тюрьмы после двухлетнего срока

3 декабря, 2020, 19:06

Игорь Павловский, который пошел на сделку со следствием и свидетельствовал против Мангера и Левина по делу убийства Екатерины Гандзюк, вышел на свободу после двух лет за решеткой

Об этом заявил адвокат Игоря Павловского Владимир Сергет в комментарии Общественному.

Ранее Игорь Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятных заказчиках и организаторах преступления - Владиславе Мангере и Алексее Левине (Москаленко).

Однако Игорь Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям - создание преступной организации на Херсонщине и угон транспортных средств. Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой. В то же время в Офисе генерального прокурора нам не прокомментировали эту информацию.

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Отметим, Павловский получил 2 года потому, что в суде под присягой подтвердил информацию о том, что к нему после преступления заходил Левин и говорил: "Это мы с Николаевичем (именно такое отчество у Мангера, - ред.) заказали Екатерину Гандзюк".

Также Павловский заметил, что Левин финансировал адвокатов и жену Сергея Торбина (организатор нападения), чтобы те молчали.

Павловский также свидетельствовал, что уже в изоляторе СБУ Алексей Левин предлагал ему 20 тыс. евро за молчание, добавив, что денег отказался. В то же время Левин предоставил суду бумажки переписки с Павловским, где последний якобы жаловался на условия в ИВС СБУ, и добавил, что у него еще есть некоторые аудиозаписи. Но суд не приобщил их к материалам дела.

Алексей Левин и Владислав Мангер свою причастность к преступлению отрицают.

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