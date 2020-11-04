Мангер лишь часть цепочки в заказе Кати Гандзюк, - Синицын

4 ноября, 2020, 21:48

За убийством Кати Гандзюк стоят высокопоставленные чиновники

Магнер лишь небольшая часть списка заказчиков, сказал общественный активист в эфире Еспресо.TV.

"Сегодня, во вторую годовщину смерти Кати Гандзюк мы должны напоминать власти, что основные заказчики активистки до сих пор не наказаны. Наказание должны понести все. Не только организаторы, но и десятки правоохранителей, которые фальсифицировали детали дела на начальных этапах, скрывая реальных причастных к убийству Кати ", - заявил Роман Синицын.

Также активист поблагодарил всех неравнодушных, кто помогает в расследовании и кто привлекает внимание к резонансному делу.

"Хотелось бы поблагодарить журналистов, которые всегда привлекают внимание к делу убийства Кати Гандзюк. Также хочу отметить, что посольства США, Великобритании и Канады неоднократно обращались к украинской власти провести эффективное расследование и довести дело до конца. Такая поддержка международного сообщества помогает ускорить справедливое наказание для организаторов убийства активистки ", - добавил господин Синицын.