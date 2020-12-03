Вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря, - Степанов

3 декабря, 2020, 20:21

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV .

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины, сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что правительство не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря.

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