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Espreso.tvОбществоВряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря, - Степанов

Вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV .

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины, сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.

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