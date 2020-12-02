В Украине до 25 декабря не будут вводить локдаун, - нардеп-"слуга"
2 декабря, 2020, 13:50
Правительство не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря
Об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко, передает Укринформ.
"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", - отметила нардеп.
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По ее словам, принятие решения о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической динамики в стране.
- Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.
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