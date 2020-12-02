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В Украине до 25 декабря не будут вводить локдаун, - нардеп-"слуга"

Правительство не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря

Об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко, передает Укринформ.

"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", - отметила нардеп.

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По ее словам, принятие решения о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической динамики в стране.

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