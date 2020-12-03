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Espreso.tvМирВ Великобританию начала поступать вакцина Pfizer

В Великобританию начала поступать вакцина Pfizer

Первые партии вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech поступили в Великобританию

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что первые партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech уже находятся в Великобритании.

Ее начнут применять, начиная со вторника, 8 декабря.

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