ВОЗ может внести в экстренный список вакцину Pfizer

2 декабря, 2020, 17:29

Всемирная организация здравоохранения проводит переговоры с правительством Великобритании о доступе к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренном перечня ВОЗ

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Twitter .

Отмечается, что в настоящее время ВОЗ ведет переговоры с правительством Великобритании о получении доступа к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренном перечня ВОЗ.

Как отметили в организации, этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса, а также открывает двери для международных поставок вакцины в рамках глобальных механизмов.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию", - добавили в ВОЗ.

Напомним, Великобритания - первая страна в мире, которая одобрила вакцину против COVID компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.

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