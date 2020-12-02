 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВОЗ может внести в экстренный список вакцину Pfizer

ВОЗ может внести в экстренный список вакцину Pfizer


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения проводит переговоры с правительством Великобритании о доступе к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренном перечня ВОЗ

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Twitter .

Отмечается, что в настоящее время ВОЗ ведет переговоры с правительством Великобритании о получении доступа к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренном перечня ВОЗ.

Как отметили в организации, этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса, а также открывает двери для международных поставок вакцины в рамках глобальных механизмов.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию", - добавили в ВОЗ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2020 среда

больше новостей

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать