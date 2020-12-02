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Espreso.tvОбществоПервая в мире: Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech и заказала 40 млн доз

Первая в мире: Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech и заказала 40 млн доз


фото: Reuters
Великобритания - первая страна в мире, которая одобрила вакцину против COVID компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования

Об этом сообщает ВВС.

Британский регулятор одобрил вакцину, которая показала эффективность до 95% от коронавируса.

Вакцинация может начаться в течение нескольких дней для людей из групп риска.

Великобритания заказала 40 млн доз - для вакцинации 20 млн британцев.

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В ближайшее время доставят около 10 млн доз.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок написал в Twitter: "Помощь уже в пути. Готовы начать делать прививки в начале следующей недели".

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