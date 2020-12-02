Первая в мире: Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech и заказала 40 млн доз
2 декабря, 2020, 09:44
Великобритания - первая страна в мире, которая одобрила вакцину против COVID компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования
Об этом сообщает ВВС.
Британский регулятор одобрил вакцину, которая показала эффективность до 95% от коронавируса.
Вакцинация может начаться в течение нескольких дней для людей из групп риска.
Великобритания заказала 40 млн доз - для вакцинации 20 млн британцев.
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В ближайшее время доставят около 10 млн доз.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок написал в Twitter: "Помощь уже в пути. Готовы начать делать прививки в начале следующей недели".
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