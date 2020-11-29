Британский тяжеловес нокаутировал соотечественника и бросил вызов Усику

29 ноября, 2020, 22:47

Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику

Об этом сообщает BT Sport.

В ночь на 29 ноября во Лондоне Джойс нокаутировал в десятом раунде Дюбуа и завоевал титул чемпиона Европы в супертяжелом весе.

После победы Джойс заявил, что хочет провести бой против Усика.

"Усик, я готов драться с тобой", - воскликнул Джойс.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun pic.twitter.com/rf3mMFyEla - Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

25 ноября стало известно, что соперником Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе может стать победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом.

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