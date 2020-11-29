 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБританский тяжеловес нокаутировал соотечественника и бросил вызов Усику

Британский тяжеловес нокаутировал соотечественника и бросил вызов Усику


фото: Getty Images
Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику

Об этом сообщает BT Sport.

В ночь на 29 ноября во Лондоне Джойс нокаутировал в десятом раунде Дюбуа и завоевал титул чемпиона Европы в супертяжелом весе.

После победы Джойс заявил, что хочет провести бой против Усика.

"Усик, я готов драться с тобой", - воскликнул Джойс.

  • 25 ноября стало известно, что соперником Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе может стать победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать