Экс-чемпион мира требует от WBO организовать бой с Усиком

2 декабря, 2020, 10:12

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер обратился в WBO с просьбой организовать бой с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам менеджера бывшего обладателя титула WBO (Всемирной боксерской организации) Дэвида Хиггинса, именно Джозеф Паркер должен драться с Александром Усиком, если британец Энтони Джошуа оставит пояс вакантным.

"Если Джошуа освободит титул, то Паркер хочет драться с Усиком. Мы обсуждали это с Климасом и Красюком, командой Усика. Это хорошие ребята, с ними можно вести переговоры. Мы уже написали WBO, что хотим быть в списке, если они санкционируют поединок" - сказал Хиггинс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, а Паркер занимает в рейтинге организации третье место. На второй позиции пока британец Даниэль Дюбуа, однако после поражения от соотечественника Джо Джойса он опустится ниже.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.

Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца, Даниэля Дюбуа, и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику.

Джо Джойс заявил, что в 2021 году намерен провести бой за титул WBO против Александра Усика.

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