Суркисы против ПриватБанка: госбанк подал жалобу на судью Вовка в Высший совет правосудия

3 декабря, 2020, 17:35

ПриватБанк подал в Высший совет правосудия жалобу на 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В госбанке напомнили, что в сентябре 2020 года судья Сергей Вовк вынес решение об уплате ПриватБанком $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами, до рассмотрения дела по существу.

Ранее, 2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года относительно обязательства ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них почти $102 млн - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

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Суд также санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договоры оффшоров Суркисов сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году, во время проведения национализации, они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Напомним, 8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина

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