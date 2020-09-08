НАБУ открыло уголовное производство по попыткам Суркисов завладеть средствами ПриватБанка

8 сентября, 2020, 13:36

НАБУ 4 сентября открыло уголовное производство по попыткам Суркисов присвоить средства ПриватБанка в особо крупных размерах

Об этом сообщила пресс-служба Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (РГК НАБУ).

Согласно сообщению, НАБУ 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

"Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний связанных с олигархами Суркисами", - отметили в пресс-службе.

В РГК НАБУ напомнили, что 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанка на $ 350 млн. При этом в банке сразу заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день текста решения, суд санкционировал принудительное списание средств или арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты компаниям Суркисов.

В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти $ 165 млн.

В Пресс-служба отметили, что члены РОК НАБУ осуждают безпецедентне нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Вовка в частности и при этом приветствует открытие дела детективами Бюро по расследованию инцидента. Отмечается, что Совет будет осуществлять общественный контроль за проведением расследования.

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