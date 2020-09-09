Суркисы против ПриватБанка: Верховный суд остановил решение Печерского о взыскании с государства 10 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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"8 сентября 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда открыл кассационное производство по делу братьев Суркисов против ПриватБанка по кассационной жалобе правительства на постановления Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года, Апелляционного суда города Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года ", - говорится в сообщении.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство ПриватБанка и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

"Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ «ПРИВАТБАНК» денежных средств в сумме $ 347 млн ", - говорится в пвидомленни.

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