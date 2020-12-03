"Заря" - "Лестер": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

3 декабря, 2020, 18:50

Сегодня, 3 декабря, в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против английского "Лестера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

"Лестер" и "Заря" встретятся во второй раз в своей истории. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы украинцы проиграли англичанам (0:3).

Лига Европы

5-й тур

3 декабря

Группа G

"Заря" (Украина) - "Лестер" (Англия)

"Заря": Василь, Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Циганикс, Назарин, Юрченко, Кочергин, Громов, Кабаев, Гладкий.

Запасные: Шевченко, Мацапура, Агапов, Алефиренко, Поддубный, Лунев, Гринь, Перович, Сайядманеш.

"Лестер": Уорд, Перейра, Морган, Сьоюнджю, Джастин, Чодури, Ндиди, Барнс, Прат, Ундер, Ихеаначо.

Запасные: Якупович, Столарчик, Фофана, Маддисон, Олбрайтон, Перес, Мэнди, Фукс, Томас, Лешабела, Флин, Нельсон.

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"