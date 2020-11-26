"Заря" разгромила АЭК на выезде и сохранила шансы на выход в плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 49-й минуте украинский хавбек АЕК Евгений Шахов получил вторую желтую карточку и оставил греческий клуб в меньшинстве. Этим воспользовался Артем Громов, открывший счет в матче. На 75-й минуте Владислав Кабаев удвоил преимущество.
В конце встречи Владлен Юрченко реализовал пенальти и поставил точку во встрече - 0:3. Это первая победа "Зари" в этом еврокубковом сезоне.
После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.
Лига Европы
4-й тур
26 ноября
Группа G
АЕК (Греция) - "Заря" (Украина) 0:3
Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 85 (пен.)
Удаление: Шахов, 49
- 5 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" позорно проиграла греческому АЕК со счетом 1:4.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-