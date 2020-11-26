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Espreso.tvСпорт"Заря" разгромила АЭК на выезде и сохранила шансы на выход в плей-офф

"Заря" разгромила АЭК на выезде и сохранила шансы на выход в плей-офф


фото: Getty Images
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 49-й минуте украинский хавбек АЕК Евгений Шахов получил вторую желтую карточку и оставил греческий клуб в меньшинстве. Этим воспользовался Артем Громов, открывший счет в матче. На 75-й минуте Владислав Кабаев удвоил преимущество.

В конце встречи Владлен Юрченко реализовал пенальти и поставил точку во встрече - 0:3. Это первая победа "Зари" в этом еврокубковом сезоне.

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

 

Лига Европы

4-й тур

26 ноября

Группа G

АЕК (Греция) - "Заря" (Украина) 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 85 (пен.)

Удаление: Шахов, 49

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