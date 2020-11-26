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Espreso.tvСпорт"Лестер" и "Брага" сыграли в драматическую ничью в матче соперников "Зари"

"Лестер" и "Брага" сыграли в драматическую ничью в матче соперников "Зари"


фото: Getty Images
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 3:3. "Брага" вышла вперед уже на 4-й минуте - Али Эль-Мусрати поразил ворота соперников. Но через несколько минут полузащитник "Лестера" Харви Барнс решил вернуть ничейный результат на табло и сравнял счет.

В середине первого тайма "Брага" вновь вышла вперед. На этот раз забитым мячом отметился Паулинью, который уверенно замкнул передачу Рикарду Орти. На 79-й минуте "Лестеру" удалось снова сравнять счет - забил 19-летний Люк Томас.

Самое интересное случилось уже в компенсированное арбитром время. На 90-й минуте Франсержиу вывел "Брагу" снова вперед. Однако форвард "Лестера" Джейми Варди имел другие планы на сегодняшний матч и на 95-й сравнял счет, перенаправив мяч в пустые ворота - 3:3.

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

Лига Европы

4-й тур

26 ноября

Группа G

"Брага" (Португалия) - "Лестер" (Англия) 3:3

Голы: Эль-Мусрати, 4, Паулиньйо, 24 Франсфержиу, 90 - Барнс, 9, Томас, 79, Варди, 90+5

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