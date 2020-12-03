"Заря" - "Лестер": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
3 декабря, 2020, 07:59
Сегодня, 3 декабря, в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против английского "Лестера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. В английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.
"Лестер" и "Заря" встретятся во второй раз в своей истории. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы украинцы проиграли англичанам (0: 3).
Лига Европы
5-й тур
3 декабря
Группа G
"Заря" (Украина) - "Лестер" (Англия)
Запорожье, стадион "Славутич Арена"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"
- 26 ноября во 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0: 3 .
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой" .
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