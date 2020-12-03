"Не внутренний конфликт": постпред РФ в ООН Небензя назвал войну на Донбассе "конфликтом между Россией и Украиной", - делегация в ТКГ

3 декабря, 2020, 09:47

Российская Федерация пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Там рассказали об основных событиях заседание ООН, куда пригласили представителей террористов из "Л \ ДНР".

"Событие свелось к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который, по замыслу, похоже, должен был представлять собой" украинскую сторону в диалоге с Донбассом ", а представитель РФ в ООН Небензя пытался сыграть роль" модератора дискуссии ", - сообщили в пресс-службе.

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В делегации заявили, что на заседание прозвучало предложение провести в ОРДЛО "референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований".

"Небензя заявил о" конфликте в Донбассе ":" Это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной ", - заявили представители Украины.

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В делегации ТКГ заявили о ряде выводов:

"РФ пытается заменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе в" нормандской "формате" дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

А также добавили, что Россия пытается легитимизировать террористов путем привлечения их на высшие международные площадки и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должно быть "определенная воля народа Донбасса"

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых" ЛНР "и" ДНР "в качестве" независимых республик "или угроза такого признания", - подытожили в делегации.