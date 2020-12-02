Россия пыталась легитимизировать террористов из ОРДЛО в ООН, Украина сорвала процесс, - Кулеба

2 декабря, 2020, 13:36

Украина и ее партнеры сорвали попытку РФ узаконить представителей террористов из ОРДЛО, использовав формат Аррии Совбеза ООН

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Укринформу.

"Заседание (Совета Безопасности ООН по формуле Аррии 2 декабря, - ред.) будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны - участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - отметил Кулеба.

Он добавил, что благодаря партнерам в Совбезе ООН российскую PR-акцию не будут транслировать на ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - отметил Кулеба.

Российские СМИ заявили, представители террористов "Л\ДНР" заявили о планах выступить на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии по минским соглашениям. Оно запланировано на 2 декабря.