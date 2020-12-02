 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоРоссия пыталась легитимизировать террористов из ОРДЛО в ООН, Украина сорвала процесс, - Кулеба

Россия пыталась легитимизировать террористов из ОРДЛО в ООН, Украина сорвала процесс, - Кулеба

Украина и ее партнеры сорвали попытку РФ узаконить представителей террористов из ОРДЛО, использовав формат Аррии Совбеза ООН

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Укринформу.

"Заседание (Совета Безопасности ООН по формуле Аррии 2 декабря, - ред.) будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны - участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - отметил Кулеба.

Он добавил, что благодаря партнерам в Совбезе ООН российскую PR-акцию не будут транслировать на ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - отметил Кулеба.

  • Российские СМИ заявили, представители террористов "Л\ДНР" заявили о планах выступить на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии по минским соглашениям. Оно запланировано на 2 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2020 среда

больше новостей

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать