"Барселона" разгромила "Ференцварош" Реброва в матче соперников "Динамо" в ЛЧ
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч в Будапеште завершился со счетом 0:3. Все голы футболисты "Барселоны" забили в стартовые 30 минут. Сначала счет открыл Антуан Гризманн. После этого преимущество удвоил Мартин Бретвейт. Точку во встрече поставил Усман Дембеле, который реализовал пенальти на 28-й минуте.
После 5-ти туров "Ференцварош" имеет 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Динамо". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.
В 6-м туре "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в решающем матче в Киеве. Матч состоится 8 декабря.
Лига чемпионов
5-й тур
2 декабря
Группа G
"Ференцварош" (Венгрия) - "Барселона" (Испания) 0:3
Голы: Гризманн, 14 Бретвейт, 20 Дембеле, 28 (пен.)
- 2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" крупно победил киевское "Динамо" со счетом 3:0.
- В другом матче турецкий "Истанбул Башакшехир" проиграл немецкому "Лейпциге" .
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