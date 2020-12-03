"Барселона" разгромила "Ференцварош" Реброва в матче соперников "Динамо" в ЛЧ

3 декабря, 2020, 00:03

В 5-м туре Лиги чемпионов испанская "Барселона" разгромила венгерский "Ференцварош" на выезде

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Матч в Будапеште завершился со счетом 0:3. Все голы футболисты "Барселоны" забили в стартовые 30 минут. Сначала счет открыл Антуан Гризманн. После этого преимущество удвоил Мартин Бретвейт. Точку во встрече поставил Усман Дембеле, который реализовал пенальти на 28-й минуте.

После 5-ти туров "Ференцварош" имеет 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Динамо". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В 6-м туре "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в решающем матче в Киеве. Матч состоится 8 декабря.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа G

"Ференцварош" (Венгрия) - "Барселона" (Испания) 0:3

Голы: Гризманн, 14 Бретвейт, 20 Дембеле, 28 (пен.)

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