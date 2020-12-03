Мэр Черновцов Кличук выступил против локдауна

3 декабря, 2020, 16:00

Новый мэр Черновцов Роман Кличук не поддерживает возможный локдаун без компенсаций для местных советов

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Если Кабмин принимает решение о локдауне, то он должен принять решение, каким образом он поможет местным советам. На сегодня в местном бюджете - дыра в 150 млн грн и огромные задолженности коммунальных предприятий. А что будет дальше, если город не получит какие-то компенсаторные механизмы?" - сказал Кличук.

Кличук заявил, что мэры стремятся убедить Кабмин не вводить полный локдаун.

"Мы найдем аргументы (в общении с Кабмином, - ред.), почему это плохо, а дальше будем видеть", - сказал новоизбранный мэр Черновцов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ходе опроса среди местных властей по карантину, большинство мэров и губернаторов поддержали усиление ограничений на праздничные дни.