 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМэр Черновцов Кличук выступил против локдауна

Мэр Черновцов Кличук выступил против локдауна


фото: rbc.ua
Новый мэр Черновцов Роман Кличук не поддерживает возможный локдаун без компенсаций для местных советов

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Если Кабмин принимает решение о локдауне, то он должен принять решение, каким образом он поможет местным советам. На сегодня в местном бюджете - дыра в 150 млн грн и огромные задолженности коммунальных предприятий. А что будет дальше, если город не получит какие-то компенсаторные механизмы?" - сказал Кличук.

Кличук заявил, что мэры стремятся убедить Кабмин не вводить полный локдаун.

"Мы найдем аргументы (в общении с Кабмином, - ред.), почему это плохо, а дальше будем видеть", - сказал новоизбранный мэр Черновцов.

  • Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ходе опроса среди местных властей по карантину, большинство мэров и губернаторов поддержали усиление ограничений на праздничные дни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать