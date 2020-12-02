Шмыгаль Большинство мэров и губернаторов поддержали усиление карантинных ограничений на праздники

2 декабря, 2020, 14:36

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ходе опроса среди местных властей относительно карантина большинство мэров и губернаторов поддержали ужесточение ограничений на праздничные дни

Об этом он заявил во время заседания правительства 2 декабря.

"Главы городов областного значения и руководители ОГА заодно в позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он отметил, что почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет на проведение концертов.

В свою очередь установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.

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