Шмыгаль Большинство мэров и губернаторов поддержали усиление карантинных ограничений на праздники
Об этом он заявил во время заседания правительства 2 декабря.
"Главы городов областного значения и руководители ОГА заодно в позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок", - подчеркнул Шмыгаль.
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Он отметил, что почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет на проведение концертов.
В свою очередь установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.
- Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.
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